Hegyi: Der fünfhundertste neue Bus ist in der Volán-Flotte eingetroffen

Der fünfhundertste neue Bus ist in der Volán-Flotte eingetroffen – teilte der Vorstandsvorsitzende der MÁV-Gruppe in einem Video mit, das er am Samstag auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Zsolt Hegyi erinnerte daran: Zwischen 2025 und 2027 sollen tausend neue Busse in Betrieb genommen werden, am Samstag hat das Unternehmen das 500. Fahrzeug übernommen. Er fügte hinzu, dass in diesem Jahr weitere 200 neue Busse eintreffen werden, während die letzten 300 im nächsten Jahr in Betrieb genommen werden sollen. Seinen Worten zufolge werden diese in Ungarn hergestellten, klimatisierten, größtenteils niederflurigen und mit einem modernen Fahrgastinformationssystem ausgestatteten neuen Fahrzeuge den Busverkehr in Ungarn revolutionieren, da schon lange nicht mehr so viele neue Busse in die Volán-Flotte aufgenommen wurden.

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Der Leiter der MÁV-Gruppe wies in seinem Kommentar zum Video darauf hin, dass täglich 6000 Volán-Busse in Ungarn unterwegs sind und die Fahrzeugflotte ständig erneuert wird. Derzeit stehen den Fahrgästen mehr als 80 verschiedene Modelle zur Verfügung, von denen parallel zur Anschaffung der tausend neuen Busse etwa 20 ältere Modelle aus dem Verkehr gezogen werden. „Eine einheitlichere Flotte ist gut für die Fahrgäste und auch gut für die MÁV-Gruppe: Sie bietet mehr Komfort und ermöglicht einen wirtschaftlicheren Betrieb“, betonte er. Er fügte hinzu, dass die am Samstag eingetroffenen Busse ab nächster Woche in den Komitaten Nógrád, Heves und Borsod im Einsatz sein werden.