Budapest nimmt BYD-Busse in Betrieb

Ab Montag werden in der Hauptstadt neue elektrische BYD-Busse in Betrieb genommen, teilte das Budapester Verkehrsunternehmen BKK am Freitag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Busse gehören ArrivaBus und werden von diesem Unternehmen für BKK betrieben. In den kommenden Monaten werden insgesamt 82 elektrische BYD-Busse in Betrieb genommen.

