MÁV-Gruppe erwirbt 869 Busse von Kravtex-Kühne

Das staatliche Verkehrsunternehmen MÁV Személyszállítási Zrt. hat eine Ausschreibung im Wert von 76,5 Mrd. HUF für 869 neue Busse erfolgreich abgeschlossen, teilte das Ministerium für Bauwesen und Verkehr am Donnerstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Zuschlagsempfänger Kravtex-Kühne wird 269 der Busse noch vor Jahresende ausliefern. Weitere 300 werden 2026 und 300 weitere 2027 geliefert. Einschließlich der 131 neuen Busse, die im Sommer an Volán, ein Unternehmen der MÁV-Gruppe, geliefert wurden, wird die Flotte um 1.000 Fahrzeuge wachsen, was einer früheren Zusage des Verkehrsministers entspricht.