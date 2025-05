Szijjártó: Automobilindustrie bleibt Motor des Wirtschaftswachstums

Trotz der globalen Herausforderungen entwickelt sich die ungarische Automobilindustrie weiterhin gut und bleibt der Motor des Wirtschaftswachstums, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Dienstag auf einer Konferenz in Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Bei der Eröffnung der Konferenz über die Automobilindustrie sagte Szijjártó, dass BMW im September die Produktion in Debrecen (Ostungarn) aufnehmen werde, während die Zusammenlegung der beiden Werke von Mercedes in Kecskemét (Zentralungarn) in einigen Monaten den Standort zum größten des Automobilherstellers außerhalb Chinas machen werde. Er fügte hinzu, dass der Audi-Standort in Györ (Westungarn) voll ausgelastet sei, das Stellantis-Werk in Szentgotthard (Westungarn) kaum mit seinen Aufträgen Schritt halten könne und das Suzuki-Werk in Esztergom (Nordungarn) eine staatlich geförderte Modernisierung durchlaufe. Das chinesische Unternehmen BYD baut sein erstes europäisches Werk in Ungarn, und fünf der zehn größten Batteriehersteller der Welt haben beschlossen, Produktionskapazitäten nach Ungarn zu bringen.

Bald wird Ungarn in der Lage sein, mehr als 1 Million Autos und über 2 Millionen Motoren pro Jahr zu produzieren, während es die zweitgrößte Batterieproduktionskapazität der Welt haben wird, fügte er hinzu. Im vergangenen Jahr erreichte die Produktion der ungarischen Automobilindustrie 13.700 Milliarden Forint. In den vergangenen elf Jahren hat die Regierung 244 große Investitionen in diesem Sektor unterstützt. Die ungarische Regierung betrachte die Akteure der Automobilindustrie weiterhin als strategische Verbündete und werde alles tun, um ihren Erfolg auch in Zukunft zu sichern, sagte Szijjártó. Er warf den Entscheidungsträgern in Brüssel vor, wirtschaftliche Fragen zu „politisieren“ und die Europäische Union in der Weltwirtschaft zu isolieren. Für die Automobilindustrie gebe es „keine Alternative zu einer normalen globalen Zusammenarbeit“, fügte er hinzu.

Szijjártó sagte, dass es in Bezug auf die Elektromobilität „keinen Weg zurück“ gebe, auch wenn das Tempo der Umstellung variieren könne. Er fügte hinzu, dass der technologische Wandel die europäische Automobilindustrie zu einer globalen Zusammenarbeit zwinge. Ungarn sei zu einem „Treffpunkt“ für Unternehmen aus Ost und West geworden und ein Beispiel für den Erfolg der Automobilindustrie, sagte er und verwies auf lokale Produktionspartnerschaften zwischen deutschen und chinesischen Unternehmen.

István Joó, der Geschäftsführer der Ungarischen Investitionsförderungsagentur (HIPA), die die Konferenz organisierte, sagte, dass sich in Ungarn ein Ökosystem für die Automobilindustrie entwickelt habe, das mit konventionellen Investitionen einhergehe. Die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Universitäten und Berufsschulen nehme zu, F+E-Projekte würden gestartet und die Infrastruktur in der Umgebung der Fabriken werde verbessert, fügte er hinzu. Joó wies die Behauptung zurück, Ungarn sei nur ein Montagewerk, und verwies auf das Vorhandensein von Spitzentechnologie, hohen Gehältern und F+E-Kapazitäten in der Automobilindustrie. Die Konferenz wurde mit Unterstützung der Deutsch-Ungarischen Industrie- und Handelskammer (DUIHK) organisiert.