Serienproduktion im BMW-Werk Debrecen soll im Herbst anlaufen

Die Serienproduktion im Werk des deutschen Automobilherstellers BMW in Debrecen (Ostungarn) wird im Herbst anlaufen, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Mittwoch nach einem Treffen mit Führungskräften des Unternehmens – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Szijjártó sagte nach einem Treffen mit Milan Nedeljković, BMW-Vorstand für Produktion, und Hans-Peter Kemser, dem Direktor des Werks in Debrecen, dass die Produktion von Elektrofahrzeugen in dem Werk der ungarischen Wirtschaft einen „enormen Schub“ geben werde. Er fügte hinzu, dass der Standort von „entscheidender Bedeutung“ für den Erfolg der gesamten BMW-Gruppe sei. BMW beschäftigt in Ungarn mehr als 2.000 Mitarbeiter, und die Zahl der Beschäftigten wird mit dem Hochfahren der Produktion weiter steigen, sagte er. Er fügte hinzu, dass die Regierung die für das Werk erforderlichen Investitionen in die Infrastruktur abgeschlossen habe, wobei der Bau eines Containerterminals bis September abgeschlossen sein soll. Er sagte, Ungarn unterstütze die Anfechtung der Zölle der Europäischen Kommission auf in China hergestellte Elektroautos durch die Automobilhersteller. „Ungarn und BMW werden in der kommenden Zeit in allen Fragen, die die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Automobilindustrie betreffen, eng zusammenarbeiten“, fügte er hinzu.