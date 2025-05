Geothermische Bohrung am Liszt Ferenc International

Die Bohrung an einer geothermischen Quelle hat am Liszt Ferenc International Airport begonnen. Bei einer Begehung der Baustelle am Mittwoch erklärte Francois Berisot, CEO des Flughafenbetreibers Budapest Airport, dass die Bohrung ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur CO2-Neutralität bis 2030 sei. Wenn das Projekt erfolgreich ist, könne der Budapest Airport seine Gasheizung durch Geothermie ersetzen, fügte er hinzu – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das staatliche Unternehmen Rotaqua Kft. bohrt den Brunnen, während die Arctic Green Terv Kft. die Entwicklung eines geothermischen Heizsystems überwacht. Attila Steiner, Staatssekretär im Energieministerium, sagte, Geothermie könne eine zuverlässige und kostengünstige Lösung für die Beheizung des Flughafens darstellen. Der ungarische Staat hat kürzlich eine Mehrheitsbeteiligung am Budapest Airport zurückgekauft.