Regierung stellt 19 Mrd. HUF zinslosen Kredit für Investitionen in Geothermie bereit

Die Regierung hat im Rahmen des Jedlik-Ányos-Programms eine Ausschreibung für einen zinslosen Kredit in Höhe von 19 Mrd. HUF für Investitionen in Geothermie außerhalb von Budapest veröffentlicht, teilte das Energieministerium am Dienstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Für Investitionen in die Tiefengeothermie kann die Darlehenssumme zwischen 1 Mrd. HUF und 6 Mrd. HUF variieren, für Investitionen in die Flachgeothermie zwischen 100 Mio. HUF und 1 Mrd. HUF. Darlehensanträge können ab März bei der Ungarischen Entwicklungsbank (MFB) eingereicht werden. Im Rahmen einer Ausschreibung über 12 Mrd. HUF im Januar können Unternehmen Fördermittel für die Entwicklung geothermischer Stromerzeugungssysteme beantragen, und ein separates Programm mit einem Umfang von 10 Mrd. HUF unterstützt die Bohrung des ersten geothermischen Brunnens. Ziel ist es, die inländische Nutzung von Geothermie bis 2030 von derzeit 6,4 Petajoule zu verdoppeln, so das Ministerium. Bis dahin könnte der Anteil der Geothermie an der gesamten Wärmeproduktion von derzeit 6,5 % auf 25 % steigen. Durch die neue Nutzung könnten bis 2035 1-1,2 Mrd. Kubikmeter Erdgas ersetzt werden, was die Abhängigkeit Ungarns von Importen erheblich verringern würde, so das Ministerium.