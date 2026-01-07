Flughafen Liszt Ferenc nach starkem Schneefall wieder in Betrieb

Der internationale Flughafen Liszt Ferenc ist seit Tagesanbruch mit zwei Start- und Landebahnen in Betrieb, doch im Laufe des Tages könnte es weiterhin zu Verspätungen oder Flugausfällen kommen, teilte der Flughafenbetreiber Budapest Airport am Mittwoch mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Aufgrund des starken Schneefalls am späten Dienstagabend wurden aus Sicherheitsgründen mehr als zwanzig Abflüge gestrichen, und am Mittwochmorgen kam es zu einigen Verspätungen, teilte Budapest Airport mit. „Die höchste Schneevorsorge ist weiterhin in Kraft, und die Dienste von Budapest Airport arbeiten intensiv daran, Rollwege, Vorfelder und Start- und Landebahnen kontinuierlich zu räumen, um die Sicherheit des Flughafens zu gewährleisten“, erklärte der Betreiber.