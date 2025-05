Microsoft verpflichtet sich nach Untersuchung durch die GVH, KI Ungarisch beizubringen

Microsoft verabschiedet ein Verpflichtungspaket und wird eigene KI-basierte Systeme entwickeln, die 10 Milliarden ungarische Wörter verwenden, teilte die ungarische Wettbewerbsbehörde (GVH) am Freitag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Die GVH hatte im Juli 2023 eine Untersuchung gegen den europäischen Dienstleister von Microsoft eingeleitet, um festzustellen, ob das Unternehmen bei der Bereitstellung seiner KI-basierten Suchmaschinendienste für Ungarn die Verbraucherschutzvorschriften eingehalten hat. In der Untersuchung stellte die GVH weder einen Verstoß gegen die Vorschriften noch deren Nichtvorliegen fest, was zum Teil auf Änderungen in den Praktiken von Microsoft und ein erweitertes Verbraucherwissen zurückzuführen war. Das Unternehmen verabschiedete jedoch ein komplexes Verpflichtungspaket. Microsoft wird eine Datenbank mit mindestens 10 Milliarden ungarischen Wörtern in seine KI-basierten Systeme integrieren. Es wird den Datensatz anderen Systemen zur Verfügung stellen, damit andere Entwickler ihn zum Trainieren ihrer ungarischsprachigen KI-Systeme nutzen können. Außerdem wird es KI-Schulungen für ungarische Beamte, KMU und Verbraucher organisieren. Die GVH stellte fest, dass das ChatGPT-System von OpenAI mit etwa 120 bis 130 Millionen ungarischen Wörtern trainiert wurde.