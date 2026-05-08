Szentkirályi geht nach Untersuchung wegen Greenwashing Verpflichtungen ein

Der ungarische Mineralwasserabfüller Szentkirályi Magyarország ist nach einer Untersuchung Verpflichtungen eingegangen, um Bedenken hinsichtlich Greenwashing auszuräumen, teilte die ungarische Wettbewerbsbehörde (GVH) am Freitag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Szentkirályi verpflichtete sich, ein internes Compliance-Programm für Vorschriften zum grünen Marketing einzuführen, Schulungen für betroffene Mitarbeiter abzuhalten und die Kommunikation auf seiner Unternehmenswebsite zu überprüfen. Die GVH leitete die Untersuchung gegen Szentkirályi parallel zu denen gegen Fonte Viva und Coca-Cola HBC Magyarország ein, da diese ihre Produkte in einer Weise als umweltfreundlich beworben hatten, die Verbraucher irreführen könnte. Die Unternehmen hatten ihre Flaschen als „zu 100 % recycelt“ angepriesen, was die GVH als Greenwashing einstufte.