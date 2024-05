Szijjártó: Ungarische Wirtschaft bereit für Paradigmenwechsel

Ungarns Wirtschaft ist bereit für einen neuen Paradigmenwechsel hin zu einer Ausweitung von Forschung und Entwicklung und einer Steigerung des technologischen Niveaus, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Montag nach einem Treffen mit hochrangigen Microsoft-Führungskräften – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In einem Posting auf Facebook dankte Szijjártó den Führungskräften für die Aktivitäten von Microsoft in Ungarn und für die Bereitstellung von hochqualifizierten Arbeitsplätzen für mehr als hundert Personen. Er verwies auf die „enormen Fortschritte“, die Ungarns Wirtschaft in den letzten 14 Jahren gemacht habe, mit immer neuen Rekorden bei Investitionen, Exporten und Beschäftigung. Szijjártó sagte, dass die nächste Entwicklungsstufe die Beschleunigung der Digitalisierung, die Erhöhung der Zahl der Arbeitskräfte in technologiebezogenen Bereichen und die Verbesserung der Ausbildung mit sich bringen werde, und fügte hinzu, dass Ungarn bei diesen Bemühungen auf Microsoft als strategischen Partner zähle. Während des Treffens bewerteten die Verantwortlichen die Herausforderungen für die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union und waren sich einig, dass in Brüssel verschiedene regulatorische Änderungen notwendig sind, um die Wettbewerbsfähigkeit des Blocks zu gewährleisten, sagte der Minister.