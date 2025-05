Mehrere Kilogramm Partydrogen bei einem Schmuggler in Röszke gefunden

Sechseinhalb Kilogramm Partydrogen und Kokain enthaltende Tabletten wurden bei einem nordmazedonischen Mann von Finanzbeamten am Autobahn-Grenzübergang Röszke gefunden, teilte die Finanz- und Zollbehörde Csongrád-Csanád am Freitag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Laut ihrer Mitteilung kontrollierten die Finanzbeamten einen Linienbus mit 14 Fahrgästen. Unter einem der Sitze fanden sie einen schwarzen Rucksack, in dem sich Tabletten befanden. Bei der anschließenden Einzelkontrolle stellte sich heraus, dass sich in einem weiteren Rucksack mehrere Packungen mit Medikamenten derselben Form befanden. Der Besitzer, der zum Inhalt des Gepäcks befragt wurde, gab an, dass es sich um Schmerzmittel handele, doch die Tests ergaben, dass es sich um Partydrogen und Kokain handelte. In den beiden Rucksäcken befanden sich mehr als 6500 Gramm mutmaßliche Betäubungsmittel. Die Drogen wurden von den Finanzbeamten beschlagnahmt, gegen den Transporteur wurde bei der Polizeibehörde des Komitats Csongrád-Csanád Anzeige erstattet, heißt es in der Mitteilung.