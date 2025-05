Nagy: Wende in der Wirtschaftspolitik nur mit politischem Wandel möglich

Die derzeitige Führung der Europäischen Union sei nicht in der Lage, die Wettbewerbsfähigkeit der EU wiederherzustellen, sagte der ungarische Wirtschaftsminister in einer Rede auf der CPAC Hungary 2025-Konferenz in Budapest am Freitag und fügte hinzu, dass eine solche Wende nur mit einem politischen Wandel erreicht werden könne – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Márton Nagy sagte, die EU habe die Wettbewerbsfähigkeit Europas durch „eine Reihe fehlgeleiteter wirtschaftspolitischer Maßnahmen zerstört“. Dazu gehörten seiner Meinung nach die Verfolgung einer strengeren Fiskalpolitik als die Wettbewerber, die seiner Ansicht nach die Entwicklung einschränke, Überregulierung, eine fehlgeleitete Energiepolitik und Sanktionen, die seiner Meinung nach der Union selbst schadeten. Nagy sagte, die EU schade auch ihren beiden führenden Industriezweigen, dem Automobilsektor und dem Maschinenbau, und argumentierte, dass die Union es versäumt habe, „ideologische Fragen mit der Industriepolitik in Einklang zu bringen“ im Rahmen der grünen Wende. Er sagte, die EU habe es auch versäumt, die Akteure der Industrie zu der geplanten Abschaffung von Verbrennungsmotoren bis 2035 zu konsultieren. Außerdem habe die EU „vergessen, in die Technologien der Zukunft“ wie KI, die Raumfahrtindustrie und die Halbleiterfertigung zu investieren, fügte Nagy hinzu und wies darauf hin, dass nur ein europäisches Unternehmen aus der Verteidigungsindustrie unter den Top Ten zu finden sei. Gleichzeitig sagte er, dass der Beitritt der Ukraine zur EU mit Kosten verbunden sei, die es schwierig machen würden, die Wettbewerbsfähigkeit der Mitgliedstaaten wiederherzustellen.