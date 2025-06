Elf junge Kreative wurden bei der Nationalen Wissenschafts- und Innovationsolympiade ausgezeichnet

Die Auszeichnungen für die Besten der Nationalen Wissenschafts- und Innovationsolympiade gingen an 10 Projekte von 11 jungen Erfindern und Wissenschaftlern, wie der Ungarische Innovationsverband am Sonntag in einer Mitteilung an die Nachrichtenagentur MTI bekannt gab.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Neben Stipendien in Höhe von insgesamt mehr als 5 Millionen Forint haben sich die Gewinner auch die Teilnahme an den größten internationalen Innovationswettbewerben in Europa, Amerika und Fernost verdient. Bei der Bekanntgabe der Ergebnisse zeichnete der Wettbewerbsveranstalter, der Innovationsverband, auch 18 herausragende innovative Gymnasiallehrer mit einer Auszeichnung in Höhe von jeweils 800.000 Forint aus, während die 14 erfolgreichsten innovativen Gymnasien mit 900.000 Forint von der prestigeträchtigen Veranstaltung nach Hause gehen konnten. Für den vom Verband für die Altersgruppe der 14- bis 19-Jährigen ausgeschriebenen Wettbewerb gingen in diesem Jahr fast 300 Bewerbungen ein, was einen neuen Rekord darstellt. Nach Mentoring zur Ausarbeitung der Projekte, Patentrecherchen und Schulungen zur Wissenschaftskommunikation wählte eine 29-köpfige Jury aus Akademikern und Wirtschaftsexperten aus den 66 eingereichten Beiträgen die 31 Finalisten aus. Bei der zweitägigen Ausstellung und dem Wettbewerb an der Technischen Universität Budapest kämpften sie um die 10 Hauptpreise und wertvolle Sonderpreise.