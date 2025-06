Wettervorhersage: Am Dienstag kann es in der Region Transdanubien zu heftigen Gewittern kommen

Am Dienstag kann es im westlichen und mittleren Teil der Region Transdanubien zu heftigen Gewittern kommen, warnt HungaroMet Zrt. – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Laut einer Gefahrenmeldung, die am Montag an die Nachrichtenagentur MTI übermittelt wurde, ist am Dienstag in den Komitaten Vas, Veszprém und Zala mit heftigen Gewittern zu rechnen, wobei neben Blitzen auch der mit den Gewittern einhergehende Wind und Hagel eine Gefahr darstellen. Aus diesem Grund wurde für die drei Komitate eine Warnung der Stufe 2 (orange) herausgegeben. Für Dienstag gilt eine Warnung der Stufe 1 wegen der Gefahr von Gewittern für den gesamten Rest des Landes mit Ausnahme der Komitate Csongrád-Csanád und Békés.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Laut der Vorhersage von HungaroMet sind am Dienstag vor allem im Norden des Landes vermehrt Gewitter zu erwarten. Zu diesem Zeitpunkt besteht auch eine höhere Wahrscheinlichkeit für heftige Gewitter mit Windböen von 90 bis 100 km/h und Hagelkörnern von bis zu zwei Zentimetern Durchmesser. Die Bedingungen für die Entstehung heftiger Gewitter sind vor allem im westlichen und mittleren Teil der Region Transdanubien günstig. Die Gewitteraktivität wird voraussichtlich auch am Abend und in der Nacht nicht vollständig abklingen.