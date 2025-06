Ungarn: Einzelhandelsumsätze steigen im April um 5,0 Prozent

Die Einzelhandelsumsätze in Ungarn stiegen im April gegenüber dem Vorjahr um 5,0 %, bereinigt um Kalendereffekte, wie aus den am Freitag vom Statistischen Zentralamt (KSH) veröffentlichten Daten hervorgeht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Unbereinigt stiegen die Einzelhandelsumsätze um 6,8 %, was auf die Osterfeiertage zurückzuführen ist. Bereinigt stiegen die Lebensmittelumsätze um 3,7 %, die Non-Food-Umsätze um 4,0 % und die Kraftstoffumsätze um 2,4 %. Saison- und kalenderbereinigt stiegen die Einzelhandelsumsätze im Monatsvergleich um 2,0 %. In absoluten Zahlen beliefen sich die Einzelhandelsumsätze im April auf 1.703 Mrd. HUF. Der Lebensmittelumsatz machte 50 % des Gesamtumsatzes aus, der Nicht-Lebensmittelumsatz 35 % und der Umsatz an Tankstellen 15 %. Im Zeitraum Januar bis April stieg der Einzelhandelsumsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um bereinigte 3,4 % und unbereinigte 2,7 %. Der Lebensmittelumsatz stieg um bereinigte 3,3 %, der Nicht-Lebensmittelumsatz um 5,1 % und der Kraftstoffumsatz um 1,2 %.

In einer Erklärung nach der Veröffentlichung der Daten würdigte das Wirtschaftsministerium den „dynamischen Anstieg” der Einzelhandelsumsätze und bekräftigte die Entschlossenheit der Regierung, Maßnahmen gegen „unbegründete Preiserhöhungen” zu ergreifen. Das Ministerium erklärte, dass eine Obergrenze von 10 % für die Preisaufschläge auf eine Reihe von Grundnahrungsmitteln zu einem durchschnittlichen Preisrückgang dieser Produkte um 19,5 % geführt habe, während eine Obergrenze von 15 % für die Preisaufschläge auf eine Reihe von Haushaltsprodukten zu einem Preisrückgang um 26,6 % geführt habe. Es seien Gespräche mit Pharmaunternehmen über freiwillige Preisbeschränkungen im Gange, fügte es hinzu. Das Ministerium wies darauf hin, dass Rentner jeweils einen Lebensmittelgutschein im Wert von 30.000 HUF erhalten würden, was zu einem weiteren Anstieg der Einzelhandelsumsätze beitragen könnte.