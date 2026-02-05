Einzelhandelsumsätze steigen im Dezember um 4,0 Prozent

Die Einzelhandelsumsätze in Ungarn stiegen im Dezember gegenüber dem Vorjahr um 4,0 %, wie aus den am Donnerstag vom Statistischen Zentralamt (KSH) veröffentlichten Daten hervorgeht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Bereinigt um Kalendereffekte stiegen die Einzelhandelsumsätze um 3,5 %. Die bereinigten Lebensmittelumsätze stiegen um 2,1 %, die Non-Food-Umsätze um 4,3 % und die Kraftstoffumsätze um 1,7 %. Das Volumen der Online- und Versandhandelsumsätze, die 9,3 % des Einzelhandelsumsatzes ausmachten, stieg um 2,8 %. Im Monatsvergleich stiegen die Einzelhandelsumsätze saison- und kalenderbereinigt um 0,2 %. In absoluten Zahlen beliefen sich die Einzelhandelsumsätze im Dezember auf 1.975 Mrd. HUF. Der Lebensmittelumsatz machte 49 % des Gesamtumsatzes aus, der Nicht-Lebensmittelumsatz 39 % und der Umsatz an Tankstellen 12 %. Im Gesamtjahr stieg der Einzelhandelsumsatz unbereinigt um 2,7 % und bereinigt um 2,9 %. Der Lebensmittelumsatz stieg bereinigt um 2,5 %, der Nicht-Lebensmittelumsatz um 4,4 % und der Kraftstoffumsatz um 0,8 %.