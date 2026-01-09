Einzelhandelsumsätze stiegen im November um 2,5 Prozent

Die Einzelhandelsumsätze in Ungarn stiegen im November gegenüber dem Vorjahr um 2,5 %, wie aus den am Freitag vom Statistischen Zentralamt (KSH) veröffentlichten Daten hervorgeht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Auch kalenderbereinigt stiegen die Einzelhandelsumsätze um 2,5 %. Die bereinigten Lebensmittelumsätze stiegen um 2,6 %, die Non-Food-Umsätze um 4,6 % und die Kraftstoffumsätze um 0,7 %. Das Volumen der Online- und Versandhandelsumsätze, die 11 % des Einzelhandelsumsatzes ausmachten, stieg um 12 %. Im Monatsvergleich stiegen die Einzelhandelsumsätze saison- und kalenderbereinigt um 0,1 %. In absoluten Zahlen beliefen sich die Einzelhandelsumsätze im November auf 1.747 Mrd. HUF. Der Lebensmittelumsatz machte 47 % des Gesamtumsatzes aus, der Nicht-Lebensmittelumsatz 39 % und der Umsatz an Tankstellen 14 %. Im Zeitraum Januar bis November stieg der Einzelhandelsumsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um bereinigt 2,8 % und unbereinigt um 2,6 %. Der Lebensmittelumsatz stieg um bereinigt 2,6 %, der Nicht-Lebensmittelumsatz um 4,4 % und der Kraftstoffumsatz um 0,7 %.