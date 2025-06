MÁV-Gruppe zahlt volle Entschädigung für die Störung am Samstag auf der Balaton-Bahnlinie

Als Entschuldigung für die Verspätungen wird den Fahrgästen, die am Samstag aufgrund einer Störung an einer Schranke auf der Balaton-Bahnlinie Verspätungen hatten, nicht nur die Hälfte des Fahrpreises, sondern der gesamte Preis zurückerstattet, teilte János Lázár, Minister für Bauwesen und Verkehr, in einem Beitrag in den sozialen Medien mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Lázár sagte, er habe diese Entscheidung getroffen, nachdem die Bahnstrecke, die Siemens vor nur zehn Jahren komplett renoviert hatte, am Samstag erneut ausgefallen war. „So kann es nicht weitergehen, meine Herren“, sagte er auf Deutsch und merkte an, dass am Samstag etwa 10.000 Menschen davon betroffen waren, dass die Deutschen die Strecke nicht in der Qualität gebaut hatten, die sie im Gegenzug für ihre Zahlung von 15 Milliarden Forint versprochen hatten. „An ihrer Stelle zahlen wir jetzt die Fahrgäste, aber wir werden jeden einzelnen Eurocent von ihnen zurückfordern“, sagte Lázár in Bezug auf Siemens und fügte hinzu, dass sie lieber Milliarden an ungarische Fahrgäste als Entschädigung zahlen würden, bevor der deutsche Konzern auch nur einen einzigen Cent für einen weiteren Auftrag erhält. Dies werde so lange fortgesetzt, „bis die Mängel und Fehler ihrer bisherigen Arbeit behoben sind“, sagte der Minister.