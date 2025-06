MÁV Group gewährt 9.600 Rückerstattungen wegen Verspätungen

Das staatliche Personenbeförderungsunternehmen MÁV Group hat seit Einführung eines Entschädigungssystems für Verspätungen am 1. Juni 9.600 Rückerstattungen gewährt, wie der CEO des Unternehmens am Mittwoch in einem Beitrag in den sozialen Medien mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Im Rahmen dieses Systems haben Fahrgäste mit Einzelfahrkarten, die mehr als 20 Minuten Verspätung haben, Anspruch auf eine 50-prozentige Rückerstattung, während Fahrgäste mit Zeitkarten einen Rabatt von 10 Prozent auf den Kauf ihrer nächsten Zeitkarte erhalten, wenn sie innerhalb eines Monats fünfmal mehr als 20 Minuten Verspätung haben. Zsolt Hegyi sagte, dass sich die Rückerstattungen auf insgesamt rund 10 Millionen HUF beliefen. Er fügte hinzu, dass in den letzten Tagen etwa 3 % der Fahrgäste von Verspätungen betroffen waren, was dem Jahresdurchschnitt entspricht.