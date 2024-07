Globale IT-Störung verursacht Verspätungen am Flughafen Budapest

Wie der Betreiber des Budapester Flughafens am Freitag mitteilte, sind die Abfertigungssysteme mehrerer Fluggesellschaften am Internationalen Flughafen Budapest Liszt Ferenc von einer weltweiten IT-Störung betroffen, die zu Flugverspätungen und längeren Wartezeiten führt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Internationale Nachrichtenagenturen berichten, dass eine weltweite IT-Panne die Systeme von Flughäfen, Fluggesellschaften, Bahnunternehmen und Banken stört, darunter alle Flughäfen in Spanien, die Flughäfen in Berlin und Amsterdam, das führende britische Bahnunternehmen, Sky Television sowie mehrere australische und neuseeländische Unternehmen. Am internationalen Flughafen Liszt Ferenc betrifft das Problem Flüge von Eurowings, Ryanair, Turkish Airlines und Wizz Air, teilte der Budapester Flughafen mit und fügte hinzu, dass mehrere Fluggesellschaften zur manuellen Passagierabfertigung übergegangen seien. Der Betreiber teilte mit, dass er die Passagiere durch Durchsagen über die Sprechanlage auf dem Laufenden hält.