Aufgrund einer Störung verkehren mehrere Züge auf der Bahnstrecke am Südbalaton nicht

Aufgrund einer Störung der zentralen Verkehrssteuerungsanlage muss man auf der Süd-Balaton-Bahnstrecke in den Morgen- und Vormittagsstunden mit deutlich längeren Fahrzeiten und Umstiegen auf Ersatzbusse rechnen – teilte die MÁV am Sonntagmorgen auf ihrer Website mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Dort hieß es, dass zwischen Lepsény und Balatonszentgyörgy vorübergehend keine Züge verkehren können; die Beeinträchtigung betrifft alle Züge auf der Süd-Balaton-Strecke, somit auch die InterCity-Züge „Balaton“ und „Tópart“, die InterRegio-Züge am Südufer, die Personenzüge zwischen Székesfehérvár und Siófok sowie die Schnellzüge nach Fenyves. Es wurde mitgeteilt, dass die auf dem betroffenen Abschnitt festsitzenden Züge warten und die Organisation von Ersatzbussen im Gange ist. Nach Angaben des Unternehmens wird die Störung durch eine Stromversorgungsstörung verursacht, deren Behebung sich bis in die frühen Vormittagsstunden hinziehen könnte.