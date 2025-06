Mietpreise für Wohnimmobilien stiegen im Mai um 7,9 Prozent

Die Mietpreise für Wohnimmobilien in Ungarn stiegen im Mai gegenüber dem Vorjahr um 7,9 %, wie aus Daten hervorgeht, die das Statistische Zentralamt (KSH) anhand von Angaben der Immobilienwebsite Ingatlan.com zusammengestellt hat – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In der Hauptstadt stiegen die Mietpreise um 7,0 %. Im Monatsvergleich stiegen die Mietpreise für Wohnimmobilien landesweit um 0,8 % und gingen in Budapest um 0,2 % zurück. In der Hauptstadt lag die durchschnittliche Monatsmiete laut Ingatlan.com bei 260.000 HUF. In Debrecen, der zweitgrößten Stadt Ungarns, lag die durchschnittliche Monatsmiete bei 230.000 HUF. In den Städten Szeged, Pécs und Györ lagen die Mieten zwischen 160.000 HUF und 190.000 HUF.