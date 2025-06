Rétvári: Ungarn lehnt Umsetzung des EU-Pakts zu Migration und Asyl ab

Die Europäische Union habe ihre migrationsfreundliche Haltung überhaupt nicht geändert und wolle bei der Umsetzung des Pakts zu Migration und Asyl möglichst große Fortschritte erzielen, erklärte der Staatssekretär im Innenministerium am Freitag und fügte hinzu, dass Ungarn diese Haltung ablehne – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Bence Rétvári erklärte gegenüber der ungarischen Presse nach einem Treffen der EU-Innenminister in Luxemburg, dass sich der 40 Jahre alte Schengen-Raum noch nie in einem so schlechten Zustand befunden habe wie derzeit. Europa ohne Binnengrenzen sei aufgrund einer falschen Migrationspolitik weiter entfernt als jemals zuvor in den letzten 40 Jahren, fügte er hinzu. Unabhängig davon, was in Europa geschehe und welche Sicherheitsrisiken und Kosten durch illegale Migration entstünden, setze die Europäische Kommission die Umsetzung des Migrationspakts weiterhin mit Nachdruck durch, sagte er. „Wir alle wissen, dass dies niemals funktionieren und niemals umgesetzt werden wird. Alle vernünftig denkenden Menschen wissen das”, sagte er und fügte hinzu, dass die Europäische Kommission dennoch weiterhin die Umsetzung des Migrationspakts und die Umsiedlung von Migranten gemäß den Quoten erzwinge. Er sagte, Ungarn habe seinen nationalen Plan zur Umsetzung des Migrations- und Asylpakts nicht aufgegeben und fügte hinzu: „Wir werden keine Umsiedlungen durchführen”. Rétvári sagte, die Europäische Kommission habe ihren Plan zur Einrichtung eines 3-Milliarden-Euro-Fonds veröffentlicht, um die Umsetzung des Migrations- und Asylpakts zu unterstützen. „Während sich das Wirtschaftswachstum in ganz Europa verlangsamt und sich die Lebensbedingungen in allen europäischen Ländern verschlechtern, wird die EU 3 Milliarden Euro ausgeben, um den Mitgliedstaaten finanzielle Hilfe für die Umsetzung des Migrationspakts zu gewähren.“