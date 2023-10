Rétvári: Wenn die illegale Migration zunimmt, steigt auch die terroristische Bedrohung

Ungarn und mehrere andere mitteleuropäische Länder trauen sich, offen zu sagen, was einige westeuropäische Länder nicht tun: Wenn die illegale Migration zunimmt, steigt auch die terroristische Bedrohung in Europa, sagte der Staatssekretär des Innenministeriums am Donnerstag in Luxemburg am Rande eines Treffens der EU-Innenminister – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Bence Rétvári sagte vor ungarischen Journalisten, dass keine greifbaren Schritte zum Schutz der EU-Außengrenzen unternommen worden seien und die EU mit der „automatischen Aufnahme von Migranten“, den Quoten und dem Migrationspakt die Aktivitäten von Menschenschmugglern nur erleichtert habe. „Dies kann auch die terroristische Bedrohung in Europa erhöhen“, sagte er. Die einzige Lösung bestehe darin, die Außengrenzen zu schützen und zu verlangen, dass Entscheidungen über Asylanträge außerhalb des EU-Gebietes getroffen werden, sagte Rétvári und fügte hinzu, dass es „keine andere Lösung, keinen anderen Weg“ gebe.

Der israelisch-palästinensische Konflikt könnte die illegale Migration nach Europa weiter verstärken, sagte Rétvári und warnte davor, dass Terroristen die Migrationswelle ausnutzen würden, um nach Europa zu gelangen. Mit Blick auf die Gespräche am Donnerstag über den EU-Schengen-Raum sagte er, Migration und Terrorismus hätten das wesentliche Funktionieren des Blocks untergraben. Er fügte hinzu, dass sich der Schengen-Raum noch nie zuvor „in einer so schlimmen Situation“ befunden habe, und machte die EU-Staats- und Regierungschefs sowie „eine Reihe von Fehlentscheidungen Brüssels“ für die derzeitige Lage verantwortlich.

Ungarn setzt sich seit 2015 für den Schutz der Außengrenzen ein, wohl wissend, dass die Wiederherstellung der Binnengrenzen „ein politischer Rückschlag und ein Scheitern“ wäre, das Europa wirtschaftlich behindere, sagte er. Ungarn lehnt den neuen Migrationspakt der EU ab, so Rétvári, und hat die EU und die Mitgliedstaaten aufgefordert, „ihre Positionen zu überdenken, bevor es zu spät ist“.