Ungarn: Neues Anti-Drogen-Gesetz in Kraft getreten

Das neue Anti-Drogen-Gesetz Ungarns ist in Kraft getreten und ermöglicht eine Verschärfung der Verfolgung von Drogenkriminellen, sagte László Horváth, der Regierungsbeauftragte für die Bekämpfung des Drogenhandels, am Sonntag in einem Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Nach dem neuen Gesetz kann die Polizei sofort das Vermögen und die Ausrüstung von Drogenhändlern beschlagnahmen, darunter Wohnungen und Autos, wenn diese für den Handel und Vertrieb von Drogen genutzt werden – selbst wenn sie auf eine andere Person registriert sind. Die beschlagnahmten Vermögenswerte bleiben während des Gerichtsverfahrens in Verwahrung, merkte er an. Außerdem wird es möglich sein, Drogenhändlern den Zugang zum Gebiet des Drogenvertriebs zu verbieten, während der Vertrieb neuer psychoaktiver Substanzen nicht mehr als Vergehen, sondern als Straftat gilt. Darüber hinaus haben Wiederholungstäter keinen Anspruch auf Bewährung. Nun sei auch der Konsum eine Straftat, allerdings würden Drogenkonsumenten, die den Drogenhändler identifizieren oder der Polizei mit Informationen helfen, eine milde Strafe erhalten, sagte er.

Inzwischen sei die Polizei befugt, jede Person, die sich unter Drogeneinfluss in einem öffentlichen Raum aufhält, für 72 Stunden festzuhalten, erklärte der Regierungsbeauftragte. Süchtige könnten in Lebensgefahr schweben oder aggressiv sein, daher müssten sie für die Dauer der Entgiftung festgehalten werden, fügte er hinzu. Viele Drogen und Wirkstoffe kämen aus China, während Kokain in der Regel aus Kolumbien stamme. Was den Markt für Designerdrogen angehe, so gebe es auch europäische Lieferzentren, fügte er hinzu. Die Menge der auf dem Markt befindlichen Drogen sei jedoch in den letzten drei Monaten zurückgegangen, sagte er und verwies auf die Unterstützung vieler zivilgesellschaftlicher Organisationen, seitdem die Abgeordneten das Gesetz verabschiedet hätten. Der nächste Schritt sei die Ausweitung der sozialen Zusammenarbeit auf lokale Gemeinschaften. Die lokale Bürgerwehr werde in den am stärksten betroffenen Gebieten verstärkt, sagte Horvath. „Ich möchte, dass lokale Gruppen kontinuierlich beobachten, was vor sich geht, und sich auf Kinder, Jugendliche und Familien konzentrieren, die in Gefahr sind oder sein könnten“, fügte er hinzu.