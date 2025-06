Szijjártó: US-Regierung hat Sanktionen aufgehoben

Die US-Regierung hat die Sanktionen im Zusammenhang mit dem Ausbau des Kernkraftwerks Paks aufgehoben, die noch von der vorherigen Regierung unter Joe Biden verhängt worden waren, die Ungarn als Feind betrachtete, gab Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Sonntag bekannt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Laut einer Mitteilung des Ministeriums betonte der Minister, dass die Vereinigten Staaten vor der Präsidentschaft von Donald Trump zahlreiche Entscheidungen aus politischen Gründen getroffen hätten, die unser Land in eine äußerst schwierige Lage gebracht hätten, so auch die Beschränkungen, die nach der Niederlage der Demokratischen Partei im vergangenen Jahr verhängt worden seien. „Mit einer dieser Sanktionsmaßnahmen versuchten sie, die langfristige sichere Energieversorgung Ungarns zu untergraben, indem sie im Zusammenhang mit dem Bau des Kernkraftwerks Paks Beschränkungen verhängten, die die Fortsetzung der Bauarbeiten praktisch unmöglich machten”, sagte er. „Glücklicherweise sitzt seit Januar in Washington ein Präsident im Weißen Haus, der Ungarn als Freund betrachtet. In diesem Sinne hat die US-Regierung die Sanktionen im Zusammenhang mit dem Bau des Kernkraftwerks in Paks aufgehoben“, fuhr er fort. „Dafür sind wir Präsident Donald Trump und der republikanischen Regierung dankbar. Denn das Projekt in Paks garantiert langfristig die sichere Energieversorgung Ungarns und die Aufrechterhaltung der Ergebnisse der Senkung der Nebenkosten“, fügte er hinzu.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Péter Szijjártó stellte anschließend klar, dass Ungarn mit der Erweiterung in Paks ab Mitte des nächsten Jahrzehnts in der Lage sein wird, einen Großteil des für den Betrieb des Landes und der Wirtschaft erforderlichen Stroms selbst zu produzieren. „Die Herstellung der für das Kernkraftwerk in Paks erforderlichen Großanlagen läuft in Russland und Frankreich kontinuierlich weiter. Vor Ort in Paks kann der Bau nun neuen Schwung bekommen“, betonte er. “Damit stellen wir sicher, dass wir langfristig unsere Energieversorgung selbst in die Hand nehmen können und langfristig garantieren können, dass die ungarische Bevölkerung die niedrigsten Stromrechnungen in Europa bezahlt“, unterstrich er.