Szijjártó: Alle Voraussetzungen für ersten Betoniervorgang bei Paks II erfüllt

Alle Voraussetzungen für den ersten Betoniervorgang bei Paks II Anfang Februar sind erfüllt, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó in einer am Dienstag von seinem Ministerium veröffentlichten Erklärung – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Nach einem Telefongespräch mit Alexey Likhachev, dem Leiter von Rosatom, dem Generalunternehmer des Projekts, sagte Szijjártó, dass der erste Betoniervorgang am 5. Februar stattfinden könnte. Er fügte hinzu, dass die ungarische Atomenergiebehörde alle erforderlichen Genehmigungen erteilt habe und die technischen Voraussetzungen gegeben seien. Szijjártó sagte, dass die Arbeiten an Paks II beschleunigt werden könnten, da die Sanktionen der Vereinigten Staaten, die das Projekt beeinträchtigten, aufgehoben worden seien.