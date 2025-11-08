Orbán: Sanktionen der Biden-Regierung gegen Paks 2 werden aufgehoben

Ungarn und die Vereinigten Staaten haben eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Kernenergie sowie über die Aufhebung der Sanktionen getroffen, die die Biden-Regierung im Zusammenhang mit dem Kernkraftwerk Paks 2 verhängt hatte, erklärte Ministerpräsident Viktor Orbán nach Gesprächen mit US-Präsident Donald Trump am Freitag in Washington, DC. Orbán sagte, es gebe keine amerikanischen Einwände gegen den Bau von Paks 2 – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Auf einer Pressekonferenz nach dem Treffen sagte Orbán, dass gemäß der Vereinbarung das US-amerikanische Unternehmen Westinghouse neuer Lieferant von Brennstäben für die ungarische Energieindustrie werde. Außerdem sei eine Vereinbarung über die Einführung von US-Technologie in Ungarn und die Öffnung für den Einsatz kleiner modularer Reaktoren (SMR) getroffen worden, sagte er und fügte hinzu, dass das Parlament in der kommenden Woche bestimmte Gesetze in diesem Zusammenhang ändern müsse. Ungarn werde außerdem amerikanische Technologie erhalten, die „besser und fortschrittlicher ist als die von uns derzeit verwendete und die es uns ermöglichen wird, abgebrannte Brennelemente sicher zu lagern und zu entsorgen“, sagte er. Orbán erklärte außerdem, dass er und Trump eine Vereinbarung im Zusammenhang mit dem ungarischen Kernkraftwerk Paks 2 getroffen hätten und fügte hinzu, dass die von der Biden-Regierung verhängten Sanktionen aufgehoben würden und „es keine amerikanischen Einwände gegen den Bau von Paks 2 in Ungarn gibt“.