Meteorologie: Am Montag wird extrem starke UV-B-Strahlung erwartet

Am Montag wird im ganzen Land extrem starke UV-B-Strahlung erwartet, teilte die HungaroMet Zrt. mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In einer Warnung an die Nachrichtenagentur MTI hieß es: Am Montag wird der UV-Index voraussichtlich den Wert 8 überschreiten, es wird extreme UV-B-Strahlung erwartet. Es wurde betont, dass man sich verstärkt vor Sonnenbrand schützen muss.

Wenn möglich, sollten Menschen zwischen 11 und 15 Uhr das Sonnenbaden vermeiden und es wird empfohlen, ein T-Shirt mit Schulterbedeckung, einen Strohhut und Sonnenschutzcreme zu verwenden. Bei normalem Hauttyp kann bereits nach 15-20 Minuten Aufenthalt in der Sonne eine Hautrötung auftreten, fügten sie hinzu.