Mückenbekämpfung am Balaton, am Velence-See und am Theiß-See

Diese Woche wird in 130 Ortschaften in zehn Komitaten auf einer Fläche von mehr als 35.000 Hektar eine Mückenbekämpfung durchgeführt; in den nächsten Tagen werden die Ortschaften rund um den Balaton, den Velence-See und den Theiß-See gegen ausgewachsene Mücken geschützt, teilte die Katastrophenschutzbehörde am Montag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Der Mitteilung zufolge werden die Fachleute in den Gemeinden rund um die großen Seen mit Sprühgeräten arbeiten, die auf Plattformfahrzeugen montiert sind. Außerhalb der touristischen Regionen am Seeufer werden auch in der Umgebung von Sopron und entlang der Sajó Maßnahmen durchgeführt, und in einigen Gemeinden werden die aufgrund des windigen Wetters ausgefallenen Maßnahmen nachgeholt. Auf der Website der Katastrophenschutzbehörde ist eine detaillierte Liste der Ortschaften mit den geplanten Bekämpfungsdaten zu finden, hieß es.