In 11 Komitaten wird eine Mückenbekämpfung durchgeführt

Diese Woche wird in 53 Ortschaften in 11 Komitaten eine Mückenbekämpfung durchgeführt, teilte die Katastrophenschutzbehörde am Montag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Der Mitteilung zufolge wird im Rahmen der biologischen Bekämpfung von Mückenlarven ein Präparat, das ein natürliches Bakterienprotein enthält, ins Wasser gegeben. Das Protein tötet in der ausgebrachten Dosierung ausschließlich die Larven von Stechmücken ab und ist bei sachgemäßer Anwendung für alle anderen Lebewesen, sogar für Sumpffliegen, unschädlich, wurde betont. In den nächsten Tagen werden Fachleute an zahlreichen Orten, vor allem in unmittelbarer Nähe von Siedlungen, aber außerhalb von Wohngebieten, auf einer Fläche von 1500 Hektar eine Larvenbekämpfung durchführen: entlang der Donau im Szigetköz, in Komárom, Dunaújváros, Szekszárd, Baja und Mohács, an den Brutstätten rund um den Balaton und den Velence-See sowie in der Umgebung von Sopron und in bestimmten Gebieten des Komitats Vas, wie sie schrieben.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die chemischen Behandlungen zur Bekämpfung ausgewachsener Mücken werden auf dem Land, in den bewohnten Teilen der Siedlungen, mit auf Plattformfahrzeugen montierten Sprühgeräten durchgeführt. Das Präparat wird in sehr geringer Dosierung in Form kleiner Tröpfchen in den Abend- und Nachtstunden ausgebracht, sodass die Maßnahme keine Auswirkungen auf Bienen und andere tagaktive Insekten hat und auch für Menschen und Haustiere kein Risiko darstellt, fügten sie hinzu. In zahlreichen Ortschaften der Komitate Békés und Csongrád wird eine Mückenbekämpfung durchgeführt, und in einigen Bezirken Budapests werden auf fast 24.000 Hektar die aufgrund des windigen Wetters ausfallenden Arbeiten nachgeholt, betonten sie.