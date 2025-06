BKK: Fast 300 neue Busse kommen nach Budapest

Fast 300 neue Busse, darunter auch elektrische Gelenkbusse, kommen nach Budapest, teilte das Budapester Verkehrszentrum (BKK) am Montag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Der Mitteilung zufolge wird der Fuhrpark des öffentlichen Nahverkehrs der Hauptstadt mit den rund 300 von den BKK-Dienstleistern angeschafften Diesel- und Elektrobusse, von denen ein Teil bereits in diesem Sommer in Budapest in Betrieb genommen wird, erheblich erneuert. Die bald eintreffenden modernen, niederflurigen, klimatisierten Dieselbusse, die mit Bordkameras und einem modernen Fahrgastinformationssystem ausgestattet sind, werden ein noch komfortableres und sichereres Reiseerlebnis bieten, fügten sie hinzu. Als Teil der neuen Flotte werden im Frühjahr 2026 auch Elektrobusse eingeführt, darunter auch Gelenkbusse, die in Ungarn einzigartig sind und im öffentlichen Nahverkehr der Hauptstadt zum Einsatz kommen werden, hieß es.