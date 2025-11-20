Neue MAN-Busse werden in Budapest in Betrieb genommen

Ab Donnerstag werden nach und nach die brandneuen Busse des Typs MAN Lion’s City 12C in Betrieb genommen, teilte das Budapester Verkehrszentrum der Nachrichtenagentur MTI mit.

Der Mitteilung zufolge werden in den nächsten Tagen insgesamt 24 der vom Budapester Verkehrszentrum bestellten und von ArrivaBus betriebenen Fahrzeuge ihren Dienst aufnehmen; die neuen Busse werden unter anderem auf der Linie 105, die durch die Innenstadt fährt, für den Komfort der Fahrgäste in der Hauptstadt sorgen. Es wurde erläutert, dass die Busse des Typs MAN Lion’s City 12C über 27 bequeme Sitzplätze und einen geräumigen Innenraum verfügen. Die dreitürigen, niederflurigen und klimatisierten Fahrzeuge sind mit einem hochmodernen Fahrgastinformationssystem ausgestattet, das mit hochauflösenden LED-Anzeigen außen und farbigen TFT-Monitoren innen die Orientierung der Fahrgäste erleichtert.

Die Fahrzeuge entsprechen der Umweltnorm Euro VIe, einer der neuesten und strengsten Emissionsnormen der Europäischen Union, d. h. sie reduzieren den Schadstoffausstoß und die Lärmbelastung erheblich. Die neuen Busse sind durchgehend niederflurig, verfügen über eine Rampe an der zweiten Tür und bieten einen geräumigen Multifunktionsbereich für Rollstuhlfahrer und Kinderwagen. Die Busse kommunizieren mit Fernbedienungen, die sehbehinderten Fahrgästen helfen, und die Signaltasten im Fahrgastraum sind mit Braille-Schrift versehen, wie mitgeteilt wurde.

Außerdem wurde mitgeteilt, dass die MAN Lion’s City 12C-Busse über eine automatische Türsteuerung und Infrarotsensoren verfügen, deren Türen mit einem Kantenschutzsystem ausgestattet sind, um den Fahrgastwechsel sicherer zu machen, sodass niemand von der Tür eingeklemmt werden kann. Der gesamte Fahrgastraum wird zur Gewährleistung einer sicheren Fahrt durch ein Kamerasystem überwacht, und die eingebauten Fahrgastzählsensoren liefern genauere Verkehrsdaten. Die modernen Busse sind mit den neuesten Verkehrssicherheitstechnologien ausgestattet: Totwinkelassistent, Rückfahrkamera, Aufmerksamkeitsassistent, Verkehrszeichenerkennung und Fußgängerassistent unterstützen die Fahrer bei ihrer Arbeit, heißt es in der Mitteilung.