BKK: Die ersten elektrischen Gelenkbusse werden bereits getestet

Die ArrivaBus Kft. testet bereits die ersten Exemplare der elektrischen BYD-Gelenkbusse in der Hauptstadt – dies teilte die Budapester Verkehrszentrale (BKK) am Donnerstag der Nachrichtenagentur MTI mit.

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Laut ihrer Mitteilung werden fünf der neuen, elektrisch angetriebenen und mit modernen Assistenzsystemen ausgestatteten Fahrzeuge am 1. April in Budapest in Betrieb genommen; sie werden auf der Linie 8E zu sehen sein. Auf Bestellung der BKK werden bis 2027 insgesamt 82 neue, vollelektrische Busse – 58 Einzel- und 24 Gelenkbusse – in der Hauptstadt eintreffen, hieß es. Die Fahrzeuge sind unter anderem mit einem Totwinkel-Assistenten sowie einem Fahrer-Müdigkeitswarner ausgestattet und bieten zudem mehrere USB-Ladeanschlüsse für den Komfort der Fahrgäste; ihre Gestaltung gewährleistet einen geräumigen Vorrangbereich für Fahrgäste mit Rollstühlen oder Kinderwagen und ist auch für den Transport von Fahrrädern geeignet – hieß es.

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Außerdem wurde mitgeteilt, dass bis 2027 mehr als 330 Diesel- und Elektrobusse in der Hauptstadt eintreffen werden, wodurch fast 90 Prozent der Budapester Busflotte aus modernen Bussen mit EURO 5 oder noch moderneren Antriebssystemen bestehen werden, wodurch jährlich fast 8.000 Tonnen weniger Schadstoffe in die Luft gelangen.