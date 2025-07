EU investiert 3,66 Milliarden Euro in sauberere Energiesysteme

Die Europäische Kommission gab am Donnerstag bekannt, dass sie gemeinsam mit der Europäischen Investitionsbank 3,66 Milliarden Euro aus dem Modernisierungsfonds zur Unterstützung von 34 energiebezogenen Projekten in neun EU-Mitgliedstaaten, darunter Ungarn, bereitgestellt hat – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Laut der Mitteilung aus Brüssel stammen die Finanzmittel aus den Einnahmen des EU-Emissionshandelssystems (EU ETS). Die am Donnerstag angekündigten Investitionen sind die höchsten, die jemals aus dem Modernisierungsfonds bereitgestellt wurden, sodass sich die seit Januar 2021 ausgezahlten Gesamtmittel derzeit auf 19,1 Milliarden Euro belaufen, hieß es. Begünstigte der Auszahlung am Donnerstag sind Kroatien (170 Millionen Euro), Tschechien (1,05 Milliarden Euro), Griechenland (113,6 Millionen Euro), Ungarn (181,3 Millionen Euro), Lettland (40 Millionen Euro), Litauen (37 Millionen Euro), Polen (1,33 Milliarden Euro), Rumänien (712,3 Millionen Euro) und Slowenien (19,7 Millionen Euro). Griechenland erhält zum ersten Mal eine solche Unterstützung, nachdem es im Januar 2024 in den Genuss des Modernisierungsfonds gekommen ist, wie mitgeteilt wurde. Die 34 geförderten Projekte konzentrieren sich auf die Erzeugung erneuerbarer Elektrizität, die Nutzung und Einführung erneuerbarer Energiequellen, die Modernisierung der Energienetze und die Energieeffizienz. Zu den geförderten Projekten gehört die Verbesserung der Energieeffizienz öffentlicher Gebäude in Ungarn.