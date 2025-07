Sturm: E.ON arbeitet kontinuierlich an der Wiederherstellung der Stromversorgung

Die E.ON Hungária Gruppe arbeitet kontinuierlich an der Wiederherstellung der Stromversorgung. In den meisten betroffenen Haushalten wurde die Versorgung bereits am Dienstag wiederhergestellt, teilte der Versorger am Donnerstag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Bei 165.000 Kunden des Unternehmens, das das Stromnetz in der Hauptstadt, in Transdanubien und im Komitat Pest betreibt, kam es aufgrund der außergewöhnlichen Wetterbedingungen zu Stromausfällen, wobei die meisten Schäden in Budapest und Umgebung entstanden sind. Zunächst wurden die Fehler behoben, von denen die meisten Kunden betroffen waren, aber es gibt Orte, an denen die Arbeiten länger dauern, hieß es. Der Mitteilung zufolge arbeitet das Unternehmen mit erhöhter Personalstärke an der Behebung der Schäden, nimmt die Hilfe von Subunternehmern in Anspruch und hat bei Bedarf eigene Mitarbeiter umgruppiert. Die Reparaturen erfordern in den meisten Fällen komplexe Arbeiten, und die Fachleute sind mit mehreren hundert Fahrzeugen zu den betroffenen Orten ausgerückt. E.ON hat außerdem mehr als 200 Telefonisten in Dienst gestellt, um Meldungen entgegenzunehmen und die Kunden kontinuierlich zu unterstützen, fügten sie hinzu.