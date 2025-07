Kékszalag – Ádám Schmidt: Round-Lake-Sailing-Rennen ist ein großes Fest für den Segelsport

Das Round-Lake-Sailing-Rennen ist ein großes Fest für den Segelsport, erklärte der für Sport zuständige Staatssekretär des Verteidigungsministeriums am Donnerstag in Balatonfüred vor dem Start des 57. Kékszalag Raiffeisen Grand Prix – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ádám Schmidt wies darauf hin, dass das Kékszalag in ganz Europa bekannt ist und dass aufgrund des starken Windes in diesem Jahr sogar der Streckenrekord gebrochen werden könnte. Der Staatssekretär wünschte den Teilnehmern viel Erfolg und guten Wind und hoffte, dass alle sicher ins Ziel kommen würden. Laut Ádám Schmidt ist eine wichtige Botschaft des Kékszalag, dass sie nicht nur einige Boote zum Sieg – und bei solchen Windverhältnissen sogar zum Rekord – antreibt, sondern auch eine breite Altersgruppe mobilisiert und den Balaton bekannt macht. Laut den Informationen auf der Website der Segelregatta rund um den See werden in diesem Jahr 479 Boote in 29 Bootsklassen und acht Bewertungsgruppen an den Start gehen.

Laut der von HungaroMet Zrt. erstellten und auf der Website der Regatta veröffentlichten Wettervorhersage weht zum Zeitpunkt des Starts im östlichen Becken des Balaton zwischen Balatonfűzfő und Siófok ein starker Nordwestwind mit Böen von 45 bis 50 km/h. In der Nähe des Nordufers ist der Wind deutlich schwächer, jedoch kann es auch dort an den Ausläufern der Täler zu starken Windböen kommen. Die Lufttemperatur über dem Wasser beträgt 17 Grad, die Wassertemperatur ebenfalls 17 Grad.

Das Kékszalag ist Europas längste Segelregatta um einen See, bei der die Segler innerhalb von 48 Stunden eine Strecke von 155 Kilometern zurücklegen müssen. Nach dem Start in Balatonfüred passieren sie Balatonkenese, Siófok und die Tihanyer Bucht, bevor sie bei Keszthely wenden und nach Balatonfüred zurückkehren. Den Zeitrekord des Kékszalag hält seit 2023 weiterhin die Fifty-Fifty unter der Führung von Márton Józsa mit einer Zeit von 5 Stunden, 3 Minuten und 56 Sekunden. Am häufigsten, nämlich dreizehn Mal, gewann Farkas Litkey das Kékszalag.