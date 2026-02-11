MBH Bank-Dienste wiederhergestellt

Die Systeme der MBH Bank wurden neu gestartet, der am Dienstagmorgen gemeldete technische Fehler wurde bis 16:00 Uhr behoben, teilte die zweitgrößte Geschäftsbank des Landes am späten Dienstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Die Bank erklärte, das Problem sei durch einen Fehler in der Infrastruktur eines externen Dienstleisters verursacht worden, die Systeme der Bank seien nicht angegriffen worden. Die Ungarische Nationalbank wurde kontinuierlich über die zur Wiederherstellung der Dienste unternommenen Schritte informiert, teilte die MBH Bank mit.