Zentrum für Alleinerziehende unterstützt Familien mit behinderten Kindern durch Urlaubsreisen

Das Zentrum für Alleinerziehende unterstützt auch in diesem Sommer Familien mit behinderten Kindern durch Urlaubsreisen und Kinderbetreuung, teilte das Zentrum am Samstag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Den Informationen zufolge leben laut den Daten der letzten Volkszählung in Ungarn 490.000 Kinder in 341.000 Alleinerziehenden-Familien. Mindestens 24.000 von ihnen leben – unabhängig vom Alter – mit einer Behinderung und nur einem Elternteil. In Alleinerziehenden-Familien ist der Anteil derjenigen, die ein behindertes Kind großziehen, höher, weshalb es besonders wichtig ist, dass sie zumindest für kurze Zeit aus ihrem schwierigen Alltag ausbrechen können, um neue Kraft zu tanken und sich für die Zukunft zu stärken, heißt es in der Mitteilung.

Im Kolping Hotel in Alsópáhok können 37 Erwachsene und 50 Kinder aus insgesamt 30 Familien kostenlos Urlaub machen. Der Urlaub bietet ein komplexes Familienerlebnispaket in Bobóország, wo die Kleinen von einer Kinderbetreuung betreut werden, während die Eltern sich ausruhen können.

In den Erzsébet-Camps können 2025 erneut Familien, die ein chronisch krankes Kind großziehen, an den Familien-Heilcamps teilnehmen. An den Camps können an jeweils einem Wochenende im Juli und September fast 60 Personen teilnehmen. Darüber hinaus bietet das Zentrum für Alleinerziehende bereits zum dritten Mal eine Sommerkinderbetreuung für behinderte Kinder und Jugendliche an. Die Kinder nehmen an zahlreichen Programmen teil, die von qualifizierten Heilpädagogen geleitet werden, heißt es in der Mitteilung.