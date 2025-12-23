Zentrum für Alleinerziehende leistete Hilfe im Wert von über 84 Millionen Forint

Dank der Unterstützung seiner Förderer leistete das Zentrum für Alleinerziehende den Familien zu den Feiertagen Hilfe im Wert von über 84 Millionen Forint, teilte die Organisation am Dienstag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Es gibt Alleinerziehende, für die schon der tägliche Lebensunterhalt ein großes Problem darstellt. Ihnen wurde mit Lebensmittelpaketen und Reinigungs- und Hygieneartikeln im Wert von jeweils 50.000 Forint geholfen. Sie fügten hinzu, dass sie im Rahmen ihres Programms „Angyalok pedig léteznek” (Engel gibt es doch) 100 Familien unterstützt haben, sodass die Kinder Spielzeug im Wert von fast 1,5 Millionen Forint erhielten. Sie betonten, dass das Zentrum für Alleinerziehende Familien mit behinderten Kindern besondere Aufmerksamkeit schenkt und für sie Anfang Oktober das CsillagPont Entwicklungszentrum gegründet hat. Zu Weihnachten dieses Jahres haben sie besonders an sie gedacht: Alleinerziehende Familien, die behinderte Kinder großziehen, erhielten Spenden im Wert von insgesamt 5,3 Millionen Forint. Dank ihrer Unterstützer erhielten 965 Kinder Sportbekleidung, und mit 4 Millionen Forint wurde die Unterbringung von alleinerziehenden Familien in Mietwohnungen unterstützt, heißt es in der Mitteilung.