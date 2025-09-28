Balázs Hankó: Ungarn ist ein familienfreundliches Land

Ungarn ist ein familienfreundliches Land, die Regierung gibt Familien mit Kindern keine Steuervergünstigungen, sondern erlässt sie ihnen, erklärte der Minister für Kultur und Innovation in der Sendung „Vasárnapi Újság” (Sonntagszeitung) des Radiosenders Kossuth Radio – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Balázs Hankó sagte, dass das Prinzip lautet, dass Familien nicht von ihren Kindern leben, sondern für ihre Kinder leben. In den nächsten vier Jahren bleiben 4.000 Milliarden Forint als Familiensteuervergünstigungen und Einkommensteuerbefreiungen bei den Familien, die sie für die Förderung ihrer Kinder ausgeben können, was die gesamte ungarische Wirtschaft stärken kann. Bislang gab es in Ungarn 30 verschiedene Maßnahmen zur Unterstützung von Familien, die nun durch weitere ergänzt werden.

Als ersten Schritt hat die Regierung ab dem 1. Juli die Familiensteuervergünstigungen um 50 Prozent erhöht und die Csed-, Gyed- und Adoptionsgebühren von der Einkommensteuer befreit. Ab dem 1. Oktober gilt die Einkommensteuerbefreiung für Mütter mit drei Kindern, ab Januar 2026 wird das gesamte Einkommen von Müttern unter 30 Jahren mit einem Kind steuerfrei, und schrittweise wird die Einkommensteuerbefreiung für Mütter mit zwei Kindern eingeführt, zunächst für diejenigen unter 40 Jahren, teilte der Minister mit. Er fügte hinzu, dass damit auch die zweite 50-prozentige Erhöhung der Familiensteuervergünstigung in Kraft tritt. Für eine Familie mit drei Kindern bedeutet die ab Oktober geltende Einkommensteuerbefreiung bei einem Durchschnittseinkommen 109.000 Forint pro Monat oder 1,3 Millionen Forint pro Jahr.

Die ab Januar geltende Erhöhung der Familiensteuervergünstigung um 50 plus 50 Prozent erhöht diesen Betrag um weitere 99.000 Forint. Das sind insgesamt 208.000 Forint pro Monat und 2,5 Millionen Forint pro Jahr. Zusammen mit den bisher gewährten Familiensteuervergünstigungen bleiben den Familien monatlich 307.000 Forint und jährlich 3,7 Millionen Forint mehr in der Tasche, betonte Balázs Hankó und hob hervor, dass diese Vergünstigung so hoch ist, dass neben den steuerbefreiten Müttern auch die Väter einen erheblichen Teil ihres Gehalts steuerlich vergünstigt bekommen. Der Politiker wies darauf hin, dass die Betroffenen eine Steuererklärung ausfüllen müssen, um die Vergünstigung in Anspruch nehmen zu können, diese aber auch rückwirkend bei der Einreichung der Steuererklärung geltend machen können.