Hankó: Das ungarische Hochschulwesen ist erneuert und erfolgreich

Das ungarische Hochschulwesen ist erneuert und erfolgreich, 12 Universitäten unseres Landes gehören zu den besten fünf Prozent weltweit, und 19.000 Studenten mehr besuchen technische, agrarwissenschaftliche, ingenieurwissenschaftliche und medizinische Studiengänge, sagte der Leiter des Ministeriums für Kultur und Innovation (KIM) am Freitag in Gödöllő – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Balázs Hankó erklärte bei der Feier zur Einweihung der Aula der Ungarischen Universität für Agrar- und Lebenswissenschaften (MATE), dass auch die ländlichen Universitäten Ungarns an Stärke gewinnen und heute jeder zweite Student an einer ländlichen Universität studiert. Er fügte hinzu, dass das Ergebnis des erneuerten und erfolgreichen ungarischen Hochschulwesens ein Anstieg von 48 Prozent bei den besten internationalen Publikationen und ein Anstieg von 67 Prozent im Bereich der Industrieeinnahmen sei. Ein weiteres Ergebnis der Erneuerung sei, dass siebenmal mehr Patente angemeldet worden seien, fügte der Minister hinzu.

Der Kulturminister sagte, dass auch die Ungarische Universität für Agrar- und Lebenswissenschaften in diesem Wettbewerb sehr gut abschneidet und zu den besten 5 Prozent der Universitäten weltweit gehört, aber wenn man genauer hinschaut, dann gehört sie zu den 150 besten Universitäten im Bereich der Agrarwissenschaften. Er fügte hinzu, dass die MATE ihre Leistung verdoppelt habe und ihre Patenteinnahmen 1 Milliarde Forint überstiegen hätten. Die gute Leistung ging mit einer Aufstockung der Finanzmittel einher, und dank der letzten Jahre stieg die Finanzierung der MATE von zuvor 10 Milliarden Forint auf 35 Milliarden Forint, fügte Balázs Hankó hinzu.

Das gemeinsame Ziel der Regierung und der MATE ist es, dass die Universität bis 2030 in die Top 100 der besten Universitäten der Welt aufgenommen wird. Er fügte hinzu: „Mehr noch, es sollen auch nationale Ergebnisse in den europäischen Rankings erzielt werden. Im Bereich Wissenschaft, Forschung und Bildung sehen und spüren wir die Erfolge, und nun ist es an der Zeit, dass auch der Szent István Campus systematisch renoviert wird”, fügte der Minister hinzu. Balázs Hankó sagte, dass heute die Aula, morgen das Seminargebäude und das Hauptgebäude und übermorgen die Sporthalle renoviert werden. Er fügte hinzu, dass bald auch das Landwirtschaftsmuseum hierherkommen werde, dessen Ankunft bereits ein 5 Hektar großer Erlebnisbauernhof in Gödöllő erwarte. Der Szent István Campus der MATE in Gödöllő werde der schönste Campus für Agrarwissenschaften werden, fügte der Minister hinzu.