Ein Mensch starb bei einem Wohnungsbrand in Mezötúr

Die Feuerwehr wurde zu einem Wohnungsbrand in Mezőtúr gerufen, wo sie einen Mann fand, der an einer Rauchvergiftung gestorben war, teilte der stellvertretende Sprecher der Nationalen Katastrophenschutzbehörde (OKF) am Sonntag der Nachrichtenagentur MTI mit.

In den frühen Morgenstunden des Sonntags wurde die Feuerwehr nach Mezőtúr gerufen, weil aus einem Fenster eines Gebäudes in der Borsó utca Rauch austrat. In einem Zimmer des Gebäudes brannten ein Bett und dessen Umgebung, die Einsatzkräfte konnten die Flammen jedoch schnell löschen. In einem anderen Raum des Gebäudes wurde ein Mann gefunden, der an einer Rauchvergiftung litt, aber trotz des schnellen Eingreifens konnte sein Leben nicht mehr gerettet werden, erklärte Imre Dóka. Laut der Mitteilung werden die genauen Umstände der Brandentstehung durch eine Branduntersuchung aufgeklärt.