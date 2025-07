MITEINANDER – ungarisch-deutscher Zusammenhalt

Unterstützung von Melinda´s Projekt „Egész évben adni jó“

Melinda Pusztai´s Projekt, die Stiftung „Egész évben adni jó“ aus Gyenesdiás, organisiert am 9. August ab 10 Uhr ihr 4. Sommerfest auf dem Nagymezö in Gyenesdiás: das „Fest/der Tag der Liebe“ oder auf Ungarisch „A szeretet napja“. Dieser von Melinda und ihren Helferinnen, Unterstützerinnen sehr liebevoll organisierter Tag findet mitten im Wald statt.

Der Bürgermeister von Gyenesdiás, Gál Lajos eröffnet das Fest, wo die von der Stiftung unterstützten Kinder, Familien und Institutionen die Möglichkeit haben, ihre Unterstützerinnen zu treffen. Für das leibliche Wohl wird mit einem großen Aufgebot an Kuchen, Getränken und Speisen gesorgt. Die Kinder dürfen an diesem Tag kostenlos essen und trinken, ja, es gibt sogar ein umfangreiches buntes Programm für sie sowie für alle Gäste und Besucher.

Margit Kanter-Kissenberth, die ehrenamtliche Botschafterin des Projekts, lädt deutschsprachige Unterstützer, Freunde und Bekannte ganz herzlich ein, an diesem Fest als Zeichen des Zusammenhalts teilzunehmen. „Ein echtes ungarisch-deutsches Miteinander kann dann entstehen, wenn wir dafür bereit sind, uns zu öffnen und auf eine Begegnung mit unseren Gastgebern, den Ungarn, einzulassen“, sagt Margit Kanter-Kissenberth, die im September dieses Jahres die Akkreditierung vom Ungarischen Justizministerium (Igazságügyi Minisztérium – IM) erhält, um auch in Ungarn als Mediatorin arbeiten zu können. Für sie gehört zur interkulturellen Kompetenz – ein Thema, das von ihr bedient wird -, dass man in einem Gastland, wo man herzlich aufgenommen wurde, die Sprache und die Kultur kennenlernt.

Die Stiftung „Egész évben adni jó“ kann das ganze Jahr über unterstützt werden, egal ob mit einer finanziellen Spende oder Sachspenden, wie haltbare Lebensmittel, unbeschädigte Kleidung und Spielsachen, Bettwäsche oder auch Möbel. Das Büro der Stiftung befindet sich in Gyenesdiás im Erdgeschoss des Liget Plaza, Kereskedők útja 4, 8315 Gyenesdiás, wo montags, mittwochs und freitags zwischen 11 Uhr und 14.30 Uhr Spenden persönlich abgegeben werden können.

Geldspenden können gerne direkt auf das Stiftungskonto überwiesen werden:

Egész Évben Adni Jó Alapítvány

Kontoverbindung innerhalb Ungarns: 11749039-25213412-00000000

Kontoverbindung international: IBAN: HU29117490392521341200000000

SWIFT/ BIC: OTPVHUHB

Aktuell laufen – wie jedes Jahr – die Vorbereitungen für den Schulanfang. Daher werden ab 1. August nur Sachspenden für Kindergarten und Schule angenommen. Ab September ist es dann wieder möglich, auch andere Sachspenden abzugeben. Geldspenden sind selbstverständlich weiterhin möglich, da jedes Kind von den über 100 von ihr unterstützten Kindern Schulsachen im Wert von ca. 150 Euro benötigt!

Kontakt auf Ungarisch über Melinda Pusztai: magyarul@adni-jo.hu

Kontakt auf Deutsch über Margit Kanter-Kissenberth: auf-deutsch@adni-jo.hu