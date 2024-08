Auszahlung der Familienbeihilfe zum Schulbeginn

Regierungssprecherin Eszter Vitályos erklärte, dass die Auszahlung der Familienbeihilfe und der Kinderbetreuungsleistungen im September in diesem Jahr vorgezogen wird, um die Eltern zu entlasten und den Schulbeginn zu erleichtern – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Vitályos sagte, die Post werde am Freitag mit der Zustellung der Zahlungen beginnen und die Staatskasse werde noch am selben Tag mit den Überweisungen beginnen. Auf diese Weise können rund 1,1 Millionen Familien die Familienbeihilfe noch vor Beginn des Schuljahres erhalten. Die Regierung wird wieder allen Schülern in öffentlichen Schulen und in der Berufsausbildung kostenlose Schulbücher zur Verfügung stellen, und über die Kommunalverwaltungen werden kostenlose oder kostengünstige Mahlzeiten für Schüler in kinderreichen Familien und für Familien, die behinderte Kinder großziehen, bereitgestellt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Etwa 13 Millionen Schulbücher und 70.000 andere Materialien werden an 4.100 Schulen für 1,2 Millionen Kinder geliefert, sagte sie. Die öffentlichen Schulen haben in den letzten fünf Jahren eine beträchtliche digitale Entwicklung durchlaufen. So wurden etwa 500.000 Notebooks an Schüler der Klassen 5 bis 12 verteilt, 200 intelligente Lehrbücher entwickelt und Schüler und Lehrer haben nun Zugang zu Tausenden von digitalen Unterrichtsmaterialien, sagte sie.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Vitályos sagte, die Schulentwicklung der letzten Jahre sei „beispiellos“ gewesen, mit der Weiterentwicklung von 5.680 Kindergärten und Schulen und mit 220 laufenden Projekten zum Bau von Schwimmbädern, Turnhallen und Klassenzimmern sowie ganzen Schulen und einem Kindergarten. Vitályos sagte, dass die staatlich finanzierten Erzsébet Ferienlager jetzt das ganze Jahr über in Betrieb seien und dass die Klassen im Herbst, im Frühjahr und in der Adventszeit Schulausflüge nach Zánka am Balaton organisieren könnten.