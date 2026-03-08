Vitályos: Fidesz-Aktivist mit Gaspistole angegriffen

Eine Gaspistole wurde auf einen Aktivisten der regierenden Fidesz und Christdemokratischen Partei in Szentendre nördlich von Budapest abgefeuert, wie Regierungssprecherin Eszter Vitályos in einem am Samstag auf Facebook hochgeladenen Video mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Vitályos deutete an, dass der „schockierende” Vorfall durch „die Aggression und den Hass … der Tisza-Partei” motiviert gewesen sei. In dem Video sagte der Aktivist, der bei dem Vorfall unverletzt blieb, er habe an einer Wohnungstür geklingelt und gesagt, er sammle Unterschriften zur Unterstützung von Vitályos, woraufhin „sich jemand aus dem Fenster lehnte, auf mich schoss und ich weglief”. Vitályos riet dem Mann, bei der Polizei Strafanzeige zu erstatten.