Superbike-WM – Rennserie erreicht einen Meilenstein am Balaton

Am Wochenende findet auf der Rennstrecke Balaton Park in Balatonfőkajár die achte Runde der diesjährigen Superbike-Weltmeisterschaft statt, bei der am Samstag das tausendste Rennen der Serie in der Superbike-Klasse ausgetragen wird – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Die 1988 gegründete Weltmeisterschaftsserie, die in diesem Jahr ihre 38. Saison bestreitet, erreicht diesen Meilenstein somit gerade am neuesten Austragungsort des Kalenders, und das Wochenende ist von großer Bedeutung für den Kampf um den Meistertitel, da danach nur noch vier Rennen übrig bleiben.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Bei der Superbike-WM messen sich die Fahrer in vier Kategorien, aber am Balaton wird das Publikum nur drei Klassen zu sehen bekommen, da die Teilnehmer der Supersport 300 hier nicht an den Start gehen. Neben der Königsklasse Superbike werden auch die Supersport sowie die Teilnehmerinnen der im letzten Jahr ins Leben gerufenen Weltmeisterschaftsserie für Motorradfahrerinnen auf der Asphaltbahn des Balaton Parks an den Start gehen. Die vom Motorradhersteller Yamaha gesponserte Nachwuchsserie, die R3 Blu Cru Weltmeisterschaft für Motorradfahrer zwischen 14 und 20 Jahren, wird hingegen zum vierten Mal in diesem Jahr am Balaton ausgetragen und ist ebenfalls als Rahmenrennen im Programm enthalten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Was den Ablauf betrifft, so werden sich die Zuschauer von Freitag bis Sonntag keinen Moment langweilen, denn an allen drei Tagen wird auf der Strecke von 9 bis 17 Uhr etwas los sein. Die Saison der Superbike-Weltmeisterschaft war bisher ziemlich spannend, und das Feld kam nach Ungarn, wo der zweimalige Weltmeister und Titelverteidiger Toprak Razgatlioglu nur vier Punkte vor seinem großen Rivalen, dem Italiener Nicoló Bulega, in der Gesamtwertung führt. Der Rückstand des Drittplatzierten Danilo Petrucci ist mit 136 Punkten bereits beträchtlich, und auf dem Papier wird er auch am Balaton keinen Einfluss auf die Rennsiege haben, um die der türkische BMW-Fahrer und der italienische Ducati-Fahrer kämpfen werden.