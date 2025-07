Superbike-WM – Anfang Mai 2026 kommt das Feld in den Balaton Park

In der nächsten Saison findet am ersten Maiwochenende das ungarische Rennen der Superbike-Weltmeisterschaft im Balaton Park in Balatonfőkajár statt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Die Rennserie kehrte am vergangenen Wochenende nach 35 Jahren Pause nach Ungarn zurück: Die Rennen auf der Strecke am Balaton endeten mit Siegen des Titelverteidigers und zweifachen Weltmeisters Toprak Razgatlioglu aus der Türkei. Auf der offiziellen Website der Serie wurde am Donnerstag der geplante Rennkalender für das nächste Jahr veröffentlicht, in dem das ungarische Rennen für den 1. bis 3. Mai vorgesehen ist. Die Saison 2026 beginnt Ende Februar in Australien, gefolgt von Portugal und den Niederlanden, bevor das Feld nach Ungarn reist. Danach stehen noch acht weitere Wochenenden auf dem Programm, und die Saison endet planmäßig Mitte Oktober im spanischen Jerez.