MotoGP – Zsolt Gyulay: Am Wochenende werden wir mit dem Rechteinhaber über die Zukunft verhandeln

Zsolt Gyulay, Vorstandsvorsitzender der Hungaroring Sport Zrt., sagte, dass man im Rahmen des am Wochenende in Balatonfőkajár stattfindenden Rennens der Motorrad-Weltmeisterschaft als Veranstalter mit dem Rechteinhaber der Rennserie über die Zukunft des Ungarischen Grand Prix verhandeln werde – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Der Sportfunktionär sprach am Mittwochmorgen in der Sendung „M4 Sport Nemzeti Sporthíradó“ darüber und fügte hinzu, dass bei den Gesprächen wahrscheinlich auch der für Sport zuständige Staatssekretär sowie der Innenminister anwesend sein werden, in dessen Zuständigkeitsbereich Sport in der aktuellen Regierung fällt. „Es gab einen Zehnjahresvertrag mit einem Unternehmen, das sich derzeit in Liquidation befindet, deshalb sind wir eingesprungen und haben es geschafft, für dieses Jahr einen Vertrag über die Durchführung des Rennwochenendes abzuschließen. Die Zukunft ist jedoch eine große Frage: Die MotoGP möchte auf jeden Fall zum Hungaroring kommen, aber die Rennstrecke in Mogyoród ist derzeit nicht für die Ausrichtung von Motorradrennen geeignet“, erklärte Gyulay. Er betonte, dass auf dem Hungaroring jedes Jahr der Formel-1-Grand-Prix von Ungarn stattfindet, sodass es in der unmittelbaren Umgebung von Budapest bereits ein großes Weltereignis gibt; auch aus dieser Perspektive sei es gut, dass die Rennen der Königsklasse des Motorradrennsports am Balaton ausgetragen werden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

„Nach der Insolvenz von HUMDA wurden wir auf Wunsch von Dorna zu den Veranstaltern der diesjährigen Veranstaltung. Dies liegt zum Teil auch daran, dass Liberty Media, der Rechteinhaber der Formel 1, Mehrheitsgesellschafter von Dorna ist. Durch eine Regierungsverordnung wurde Ende März die Hungaroring Sport Zrt. mit den Aufgaben betraut, sodass wir Anfang April mit dem Ticketverkauf beginnen konnten. Trotz der kurzen Vorlaufzeit verkaufen sich die Tickets gut; ich gehe davon aus, dass weit über 10.000 Zuschauer oder sogar noch mehr im Zuschauerbereich des Balaton Parks sein werden“, erklärte Zsolt Gyulay. Der Experte berichtete, dass sie bereits vor einem Monat bei der ebenfalls in Balatonfőkajár ausgetragenen Runde der Superbike-Weltmeisterschaft als Veranstalter fungierten und dass sie es trotz der sehr späten Beauftragung gemeinsam mit dem Balaton Park Circuit und der Nationalen Veranstaltungsagentur (NRÜ) geschafft haben, die Veranstaltung erfolgreich durchzuführen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

„Von unserer Seite sind bereits alle in Balatonfőkajár, und auch die Experten von Dorna sind schon eingetroffen. Bislang sind alle zufrieden: Die Organisatoren haben die Tribünen aufgebaut, die am Wochenende benötigt werden, und wir erwarten die Interessierten mit vielen Rahmenveranstaltungen, zum Beispiel verschiedenen Motorradvorführungen und Bühnenprogrammen. „Es ist von Vorteil, dass wir das Rennen jetzt nicht in der Hauptsaison am Balaton, sondern in der Vorsaison veranstalten; das war übrigens auch ein Wunsch aus der Region“, sagte Gyulay. Das offizielle Programm des Grand Prix von Ungarn der Motorrad-Weltmeisterschaft beginnt am Freitag mit dem freien Training, am Samstag finden dann das Qualifying und das MotoGP-Sprintrennen statt. Am Sonntag treten ab 11 Uhr die Moto3-Fahrer, ab 12.15 Uhr die Moto2-Fahrer und ab 14 Uhr die MotoGP-Fahrer im Balaton Park gegeneinander an.